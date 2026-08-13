Прах першого голови ОУН Євгена Коновальця доставили в Україну
- Прах полковника армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця привезли в Україну.
- На батьківщині його зустріли з державними та військовими почестями.
Прах полковника армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця привезли в Україну.
Про це у четвер, 13 серпня, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.
Прах Євгена Коновальця доставили в Україну
– На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями, – зазначила Верещук.
Нагадаємо, 11 серпня заступниця керівника ОП повідомила, що після церковних заходів відбудеться державна церемонія перепоховання першого голови ОУН.
У ній візьмуть участь президент Володимир Зеленський, представники уряду та парламенту, а також військові. Точну дату церемонії не оголошували з міркувань безпеки.
Того ж дня на кладовищі Кросвейк у Нідерландах провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
17 липня Кабмін ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця в Україні. МЗС було доручено отримати дозволи на ексгумацію та перевезення останків із Нідерландів.
Євген Коновалець – полковник армії Української Народної Республіки (УНР), командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів (ОУН), один з ідеологів українського націоналізму.
Коновалець був убитий 23 травня 1938 року радянським диверсантом Павлом Судоплатовим. Його поховали на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам у Нідерландах.
Фото: Інститут національної пам’яті України