Прах полковника армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця привезли в Україну.

Про це у четвер, 13 серпня, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Прах Євгена Коновальця доставили в Україну

– На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями, – зазначила Верещук.

Нагадаємо, 11 серпня заступниця керівника ОП повідомила, що після церковних заходів відбудеться державна церемонія перепоховання першого голови ОУН.

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У ній візьмуть участь президент Володимир Зеленський, представники уряду та парламенту, а також військові. Точну дату церемонії не оголошували з міркувань безпеки.

Того ж дня на кладовищі Кросвейк у Нідерландах провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

17 липня Кабмін ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця в Україні. МЗС було доручено отримати дозволи на ексгумацію та перевезення останків із Нідерландів.

Євген Коновалець – полковник армії Української Народної Республіки (УНР), командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів (ОУН), один з ідеологів українського націоналізму.

Коновалець був убитий 23 травня 1938 року радянським диверсантом Павлом Судоплатовим. Його поховали на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам у Нідерландах.

Фото: Інститут національної пам’яті України

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