В Україну в межах чергових репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого. За інформацією російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл загиблих

Зараз репатрійовані тіла передадуть для проведення процедур ідентифікації. Слідчі правоохоронних органів разом із фахівцями експертних установ мають встановити особи загиблих.

Зараз дивляться

Повернення тіл стало результатом спільної роботи Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Окремо відзначили військовослужбовців Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Вони забезпечують транспортування повернутих тіл до спеціалізованих державних установ, їхнє передання правоохоронцям та судово-медичним експертам, а також беруть участь у координації відповідних заходів.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ взяли в полон 64 окупантів, які намагалися потрапити у тил на Запоріжжі.

5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 186 українців у межах другого етапу обміну в форматі 1000 на 1000.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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