Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 310 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 13 серпня

особового складу — близько 1 462 970 (+1 310) осіб,

танків — 12 262 (+3) од.,

бойових броньованих машин — 25 130 (+3) од.,

артилерійських систем — 47 824 (+51) од.,

РСЗВ — 2 023 (+1) од.,

засобів ППО — 1 562 (+1) од.,

літаків — 439 од.,

гелікоптерів — 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 215 (+12) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 457 973 (+1 634) од.,

крилатих ракет — 5 007 од.,

кораблів / катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,

спеціальної техніки — 4 522 (+6) од.

Від початку року до 6 серпня підрозділи безпілотних систем Сил оборони ліквідували або важко поранили понад 211 тис. російських військовослужбовців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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