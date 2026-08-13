Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 310 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 13 серпня

  • особового складу — близько 1 462 970 (+1 310) осіб,
  • танків — 12 262 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин — 25 130 (+3) од.,
  • артилерійських систем — 47 824 (+51) од.,
  • РСЗВ — 2 023 (+1) од.,
  • засобів ППО — 1 562 (+1) од.,
  • літаків — 439 од.,
  • гелікоптерів — 354 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 215 (+12) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 457 973 (+1 634) од.,
  • крилатих ракет — 5 007 од.,
  • кораблів / катерів — 35 од.,
  • підводних човнів — 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,
  • спеціальної техніки — 4 522 (+6) од.

Від початку року до 6 серпня підрозділи безпілотних систем Сил оборони ліквідували або важко поранили понад 211 тис. російських військовослужбовців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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