Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 13 серпня: ЗСУ знищили 1 310 окупантів та понад 50 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 310 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та склад боєприпасів.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 13 серпня
- особового складу — близько 1 462 970 (+1 310) осіб,
- танків — 12 262 (+3) од.,
- бойових броньованих машин — 25 130 (+3) од.,
- артилерійських систем — 47 824 (+51) од.,
- РСЗВ — 2 023 (+1) од.,
- засобів ППО — 1 562 (+1) од.,
- літаків — 439 од.,
- гелікоптерів — 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів — 2 215 (+12) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 457 973 (+1 634) од.,
- крилатих ракет — 5 007 од.,
- кораблів / катерів — 35 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,
- спеціальної техніки — 4 522 (+6) од.
Від початку року до 6 серпня підрозділи безпілотних систем Сил оборони ліквідували або важко поранили понад 211 тис. російських військовослужбовців.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 632-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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