Активніша участь Сполучених Штатів у мирному процесі може сприяти відновленню повноцінних переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Зеленський назвав реальний спосіб схилити Путіна до переговорів

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що Київ уже передав Вашингтону нові пропозиції, які стосуються можливого відновлення мирного процесу. На його думку, шанс повернутися до переговорів є, однак для цього США мають відігравати значно активнішу роль.

Президент не розкрив деталей українських ініціатив, проте наголосив, що посилення тиску на Володимира Путіна може вплинути на позицію Кремля. Особливо важливою, за його словами, є участь у цьому процесі Білого дому.

Зараз дивляться

– Нам потрібна більша участь американської сторони в мирному плані. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і зараз на нього недостатньо тиску, – зауважив він.

Окремо президент знову відкинув можливість виведення українських військ із Донбасу в межах потенційних домовленостей.

За його словами, одним із головних питань для України залишаються надійні гарантії безпеки. Київ має бути впевнений, що після можливої паузи у бойових діях Росія не використає час для відновлення сил і нової спроби наступу.

Зеленський наголосив, що без таких гарантій залишається ризик повторної агресії з боку Росії після тривалого перемир’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.