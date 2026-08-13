Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% від американського запасу ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, щоб пережити майбутню зиму та захистити життя людей.

Про це в інтерв’ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Ракети Patriot для України

Якщо ж Вашингтон передасть 10% запасу, цього буде достатньо для знищення всіх російських балістичних ракет.

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Президент зазначив, що ситуація з ракетами-перехоплювачами для систем Patriot залишається критичною. Цього року Україна має у 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж у 2025 році, водночас Росія щомісяця запускає приблизно вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше.

— Якщо США зможуть продати нам 5%, ми переживемо зиму й врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети, — сказав президент.

За словами Зеленського, зараз в запасі Україна має близько 1% від необхідного обсягу.

Президент також розповів, що щодня веде переговори із союзниками щодо постачання ракет. Частина домовленостей поки не може бути оприлюднена.

Зеленський пов’язує загострення ситуації зі стрімким збільшенням кількості російських балістичних атак по Україні, особливо сильно потерпає Київ та Київщина.

Чи зможе Україна виробляти ракети Patriot

Окремим питанням залишається можливість виробництва Україною ракет-перехоплювачів Patriot за американською ліцензією.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про готовність дозволити Україні виробляти такі ракети самостійно. Однак згодом засумнівався у доцільності такого рішення.

Представники виробників систем Patriot уже відвідували Київ для обговорення можливого запуску виробництва, проте остаточного рішення немає.

Раніше видання The Atlantic писало, що американські виробники ракет для Patriot побоюються, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити ці боєприпаси та налагодити їх масове виробництво за нижчою ціною.

Джерело : CNN

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