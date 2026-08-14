В Україні у 2026 році пенсіонери можуть отримати житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг. Це дозволяє зменшити фінансове навантаження на людей похилого віку.

Як оформити субсидії для пенсіонерів, куди звертатися та які документи необхідні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія на комунальні послуги для пенсіонерів: хто може оформити

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням доходів, складу домогосподарства, типу житла та споживання комунальних послуг.

Зараз дивляться

Пенсіонери мають право на субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього щомісячного доходу.

Субсидії для пенсіонерів у 2026 році також можуть оформити особи, які вийшли на пенсію, проживають у сільській місцевості та працювали в галузях освіти, медицини, культури, бібліотечної справи або фахівцями із захисту рослин. Вони отримують 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Пільги також надаються на придбання твердого та рідкого палива для печей й скрапленого газу.

Субсидії для пенсіонерів: як оформити

Оформити субсидію можна кількома способами:

Особисто — звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Поштою — надіслати заяву та необхідні документи на адресу територіального органу ПФУ.

Онлайн — через портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду або через застосунок Дія (обрати Заява на субсидію) Зверніть увагу! Для подання заяви онлайн необхідно мати кваліфікований електронний підпис.

Через уповноважених осіб селищної, сільської, міської ради.

Для оформлення субсидії для пенсіонерів необхідно підготувати такі документи:

заяву про призначення житлової субсидії;

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

декларацію про доходи та витрати осіб, які проживають у житлі;

довідку про доходи (якщо є додаткові доходи, окрім пенсії);

довідку про склад сім’ї (за потреби);

інші документи, що підтверджують право на субсидію (наприклад, договір оренди житла).

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з моменту звернення за її призначенням й діє до закінчення опалювального сезону.

Джерело: Пенсійний фонд України, Дія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.