Графіки відключення світла 15 серпня: чи будуть обмеження в п’ятницю
У суботу, 15 серпня, застосування заходів із обмеження постачання електроенергії в Україну не заплановано.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 15 серпня: що відомо
– 15 серпня відключення не прогнозуються, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Використання потужних електроприладів енергетики просять перенести на денний час – з 10:00 до 17:00.
Раніше в Укренерго повідомили, що станом на сьогоднішній ранок споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. У 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня.
13 серпня добовий максимум споживання електроенергії зафіксували у вечірні години. Він виявився на 1,6% нижчим за показник попереднього дня, середи, 12 серпня.
Це пов’язано зі зниженням температури та відсутністю потреби в масовому використанні кондиціонерів у більшості регіонів України.
Уранці 14 серпня були нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Сумській областях внаслідок російських обстрілів.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.