У суботу, 15 серпня, застосування заходів із обмеження постачання електроенергії в Україну не заплановано.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 15 серпня: що відомо

– 15 серпня відключення не прогнозуються, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Використання потужних електроприладів енергетики просять перенести на денний час – з 10:00 до 17:00.

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Раніше в Укренерго повідомили, що станом на сьогоднішній ранок споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. У 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня.

13 серпня добовий максимум споживання електроенергії зафіксували у вечірні години. Він виявився на 1,6% нижчим за показник попереднього дня, середи, 12 серпня.

Це пов’язано зі зниженням температури та відсутністю потреби в масовому використанні кондиціонерів у більшості регіонів України.

Уранці 14 серпня були нові знеструмлення у Донецькій, Харківській та Сумській областях внаслідок російських обстрілів.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

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