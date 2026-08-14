Колишній міністр оборони Михайло Федоров подав декларацію про майно та доходи у зв’язку зі звільненням.

Документ оприлюднили в Національному агентстві з питань запобігання корупції 13 серпня.

Декларація охоплює період із 1 січня до 16 липня 2026 року.

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Декларація Михайла Федорова

За перші шість із половиною місяців 2026 року Федоров задекларував 1 158 180 грн заробітної плати.

Його дружина за цей же період отримала 4 250 785 грн доходу від підприємницької діяльності.

На банківських рахунках Федоров вказав близько 1,4 млн грн. У його дружини — 598,8 тис. грн на рахунках, а також $15 тис. готівкою.

Нерухомість та автомобілі

У декларації Михайло Федоров зазначив квартиру площею 74,8 кв. м у Києві. Також він орендує нежитлове приміщення площею 2,9 кв. м і користується двома машиномісцями площею 15,6 та 15,7 кв. м.

Його дружина володіє земельною ділянкою площею 20 тис. кв. м у Запорізькій області. Крім того, вона орендує у Києві два нежитлові приміщення площею 17,3 та 47,8 кв. м.

Федоров також зазначив право користування двома автомобілями дружини — Audi Q8 2019 року випуску та Audi A4 2016 року випуску.

Серед нематеріальних активів колишній міністр вказав торгову марку SMMSTUDIO. Його дружина володіє торговою маркою COVER.

Нагадаємо, що Михайло Федоров очолив Міністерство оборони 14 січня 2026 року, і пробув на посаді до 16 липня 2026 року.

16 липня Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром замість Юлії Свириденко та затвердила новий склад Кабміну.

17 липня уряд призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Із 16 липня у Києві та інших містах України почалися акції протесту із вимогами повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Фото: Михайло Федоров

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