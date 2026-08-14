Учасники бойових дій — це люди, які захищали або захищають Україну від російської агресії. Для них передбачені окремі соціальні гарантії, зокрема можливість дострокового виходу на пенсію та спеціальні доплати.

Розповідаємо, чи буде перерахунок пенсій УБД у 2026 році, хто може вийти на пенсію раніше та які виплати передбачені.

Коли учасники бойових дій можуть вийти на пенсію

У ПФУ нагадали, що відповідно до статті 115 закону України №1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком.

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Чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років, жінки — у 50 років. Для цього потрібно мати не менше 25 років страхового стажу чоловікам і 20 років жінкам.

Статус учасника бойових дій визначається відповідно до статті 6 закону України №3551-XII Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Оформити пенсію можна в сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації. Також заяву можна подати онлайн через портал електронних послуг ПФУ або Дію.

Як розраховують пенсію УБД

Дострокова пенсія для учасника бойових дій є пенсією за віком. Тому її розмір розраховують за загальними правилами.

Основний розмір залежить від заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, та страхового стажу. Розрахунок проводиться відповідно до статей 25, 27, 28, 40 і 41 закону №1058-IV.

Тому сам статус УБД не означає, що основна пенсія буде однаковою для всіх. Її розмір залежить від стажу та заробітку конкретної людини.

Водночас учасники бойових дій мають право на спеціальне підвищення до пенсії.

Доплата до пенсії учасникам бойових дій

Для учасників бойових дій передбачене підвищення до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн, тому підвищення для УБД становить 648,75 грн.

Доплата за статус учасника бойових дій може встановлюватися до різних видів пенсій. Тобто її можуть отримувати як військові, так і цивільні пенсіонери, якщо вони мають статус УБД.

Окремо може призначатися пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до закону України №1767-III Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Розмір такої доплати залежить від конкретних заслуг.

Також учасникам бойових дій передбачена цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн відповідно до закону України Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Мінімальна пенсія УБД у 2026 році

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 6 197 грн.

Це передбачено постановою №656 Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Якщо після врахування пенсії, надбавок, підвищень, індексації та інших передбачених виплат загальна сума пенсії УБД менша за 6 197 грн, держава доплачує необхідну суму до цього рівня.

Пенсія УБД з інвалідністю

Для учасників бойових дій, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлені вищі мінімальні пенсійні виплати.

З 1 березня 2026 року вони становлять:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Перерахунок пенсій УБД у 2026 році

Перерахунок пенсій учасникам бойових дій проводиться за загальними правилами. Окремого перерахунку лише через статус УБД немає.

Так само індексація пенсій УБД у 2026 році проводилася разом з індексацією пенсій інших категорій пенсіонерів. Черговий перерахунок відбувся з 1 березня 2026 року. Коефіцієнт індексації становив 1,121, тобто пенсії були підвищені на 12,1%.

Тому питання, чи буде перерахунок пенсій УБД у 2026 році, потрібно розглядати з урахуванням загальних механізмів перерахунку пенсій. Окремої індексації тільки для учасників бойових дій не передбачено.

Чи перераховується пенсія учасникам бойових дій: основні підстави

Але розмір виплат може змінюватися не лише через загальну індексація пенсій УБД у 2026.

На розмір виплати впливають:

зміни соціальних стандартів,

додатковий страховий стаж,

нові документи,

зміна статусу пенсіонера.

Учасникам бойових дій встановлюють підвищення до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому, коли держава підвищує цей показник, відповідно збільшується і доплата УБД. Такий перерахунок проводиться автоматично.

Для УБД держава встановлює мінімальний розмір пенсійної виплати. Якщо після врахування пенсії, підвищень, надбавок, індексації та інших виплат людина отримує менше гарантованої суми, їй встановлюють доплату до необхідного рівня.

Працюючим пенсіонерам пенсію можуть перерахувати після набуття додаткового стажу. Зокрема, такий перерахунок проводять кожні два роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку, якщо людина продовжує працювати та набула необхідний страховий стаж.

Для пенсій, призначених за законом №1058-IV, є і максимальний розмір. Він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 25 950 грн.

Отже, розмір пенсії учасника бойових дій залежить від його страхового стажу та заробітку, але додатково держава гарантує спеціальне підвищення за статус УБД і мінімальний рівень пенсійної виплати.

Як часто перераховується пенсія УБД

Окрім щорічної індексації 1 березня, перерахунок пенсій для УБД може здійснюватися, якщо пенсіонер надасть документи, яких раніше не було в пенсійній справі. Це може стосуватися підтвердження додаткового страхового стажу або заробітку чи грошового забезпечення за періоди до 2016 року.

Окремою підставою для перерахунку є набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. У такому випадку змінюються і передбачені державою пенсійні гарантії.

Джерело : Пенсійний фонд

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