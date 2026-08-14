Україна продовжує формувати повний рахунок для Росії за завдану війною шкоду. Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви за новими категоріями.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у п’ятницю, 14 серпня.

У Міжнародному реєстрі збитків з’явилися нові категорії

– Україна послідовно формує повний рахунок для держави-агресора, фіксуючи кожну статтю витрат. Ворог створив ці збитки – ворог за них і заплатить. Справедливість буде відновлено, – зазначив він.

Буданов наголосив, що Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену Україною на подолання наслідків агресії.

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За його словами, Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) відкрив прийом заяв у нових категоріях.

Вони стосуються державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалого населення та витрат на розмінування та очищення територій від нерозірваних боєприпасів.

– З першого дня повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямували величезні ресурси на евакуацію людей, тимчасове житло, екстрену медицину, реабілітацію, компенсації за зруйновані домівки. Розмінування забруднених бойовими діями територій теж вимагає значних фінансових витрат. Створення міжнародних механізмів фіксації цих збитків позбавляє ворога будь-яких шансів уникнути відповідальності за скоєне, – зазначив Буданов.

Раніше повідомлялося, що до міжнародного Реєстру збитків додали ще 14 категорій. За ними громадяни, бізнес і держава можуть подавати заяви про шкоду та втрати, спричинені російською агресією.

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