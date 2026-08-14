У п’ятницю, 14 серпня, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головною темою зустрічі стало фінансування Сил оборони та безпека України в осінньо-зимовий період.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, 14 серпня.

Засідання Ставки верховного головнокомандувача: про що говорили

– Визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва наших ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії – готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує виконувати план далекобійних і ударів середньої дальності по території РФ. Пріоритети оперативно коригують, щоб українські спроможності на 100% відповідали завданням для досягнення всіх цілей плану санкцій.

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Президент повідомив про доповідь спеціальних служб щодо виконання точкових операцій проти колаборантів на ТОТ, зокрема у Севастополі, які сприяють російським ударам по Україні. Зеленський наголосив, що для колаборантів відповідальність є невідворотною.

Нагадаємо, сьогодні колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про початок тестування українських засобів протидії російським реактивним дронам.

– Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними Шахедами проходять бойове тестування. Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні Шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати Росію в кожному технологічному циклі, – зазначив Федоров.

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