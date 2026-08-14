Україна посилює тиск на південні регіони РФ, нарощує далекобійні удари та проводить операції проти російської військової логістики.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 14 серпня.

Україна посилює тиск на південь Росії – Зеленський

За словами глави держави, рішення, які Україна ухвалила восени минулого року, дозволили перейти до більш технологічної моделі оборони.

Зараз дивляться

Йдеться про комплекс політичних, фінансових і технологічних рішень, ефект від яких почав проявлятися взимку та навесні.

Президент зазначив, що Україна продовжує виконувати план далекобійного тиску на Росію та збільшує використання мідстрайків.

– Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо – цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах і містах, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав, що українські санкції проти російських нафтопереробних заводів та інших об’єктів нафтової галузі, удари по військовій логістиці та операції в Чорному й Азовському морях уже сприяють послабленню російської воєнної машини.

Президент наголосив на необхідності посилювати цей тиск не лише військовими засобами, а й політичними та юридичними інструментами.

Раніше стало відомо, що Україна запровадила санкції проти компаній, суден і фізичних осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Крім того, за словами глави держави, Україна готує нові санкційні заходи проти російського оборонно-промислового комплексу, фінансових схем та посередників, які сприяють обходу обмежень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.