Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 470 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 серпня 2026

особового складу — близько 1 464 440 (+1 470) осіб,

танків — 12 264 (+2) од.,

бойових броньованих машин — 25 141 (+11) од.,

артилерійських систем — 47 870 (+46) од.,

РСЗВ — 2 024 (+1) од.,

засобів ППО — 1 565 (+3) од.,

літаків — 439 од.,

гелікоптерів — 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 2 229 (+14) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 459 649 (+1 676) од.,

крилатих ракет — 5 007 од.,

кораблів / катерів — 35 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,

спеціальної техніки — 4 524 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.

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