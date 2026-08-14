Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 14 серпня: ЗСУ знищили 1470 окупантів та 46 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 470 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 14 серпня 2026
- особового складу — близько 1 464 440 (+1 470) осіб,
- танків — 12 264 (+2) од.,
- бойових броньованих машин — 25 141 (+11) од.,
- артилерійських систем — 47 870 (+46) од.,
- РСЗВ — 2 024 (+1) од.,
- засобів ППО — 1 565 (+3) од.,
- літаків — 439 од.,
- гелікоптерів — 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів — 2 229 (+14) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 459 649 (+1 676) од.,
- крилатих ракет — 5 007 од.,
- кораблів / катерів — 35 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 133 405 (+474) од.,
- спеціальної техніки — 4 524 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 633-тю добу.
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