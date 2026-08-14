Залишаємося непохитними у підтримці Японії: США про візит Путіна на спірні острови
- США підтвердили підтримку Японії та її позиції щодо суверенітету над Північними територіями після візиту Путіна на Курильські острови.
- Посол США в Японії Джордж Гласс заявив, що Вашингтон залишається непохитним у підтримці свого ключового союзника.
- Японія називає ці острови Північними територіями, вважає їх своєю невід’ємною частиною та викликала російського посла після поїздки Путіна.
Сполучені Штати підтвердили незмінну підтримку Японії та її позиції щодо суверенітету над Північними територіями.
США підтримали Японію щодо візиту Путіна на спірні острови
Посол США в Японії Джордж Гласс у соцмережі X прокоментував візит Володимира Путіна на Курильські острови, які в Японії називають Північними територіями.
– Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці свого ключового союзника та у визнанні японського суверенітету над Північними територіями, — наголосив Гласс.
Він додав, що на тлі зусиль Вашингтона і Токіо зі зміцнення стабільності та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні США виступають проти дій, здатних підірвати мир і безпеку.
Територіальна суперечка навколо островів десятиліттями залишається одним із головних подразників у відносинах Росії та Японії. Радянський Союз зайняв ці території у 1945 році наприкінці Другої світової війни.
Поїздка Путіна стала першим візитом російського президента на острови з 2010 року, коли там побував Дмитро Медведєв.
Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила, що Північні території є невід’ємною частиною Японії як з історичного погляду, так і відповідно до міжнародного права. Після візиту Путіна Токіо викликало російського посла.
У посольстві Росії в Японії натомість заявили, що острови є «невід’ємною частиною Російської Федерації», а поїздка російського президента не є питанням, яке Москва має обговорювати з іншими державами.
В ООН ситуацію назвали двостороннім питанням. Речниця генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша Ширін Ясін зазначила, що суперечка має вирішуватися між відповідними державами-членами.
Нагадаємо, що МЗС України різко засудило візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп. В українському дипломатичному відомстві назвали поїздку президента РФ на Курильські острови провокацією.