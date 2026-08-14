Міністерство оборони Росії 14 серпня опублікувало у соцмережах допис із погрозами на адресу України. Російське відомство використало фотографію Шахеда та заявило, що взимку на українців нібито чекає заморозка.

На провокаційну заяву російського Міноборони відреагували у СтратКомі ЗСУ.

У ЗСУ відповіли на погрозу Росії

На фотовідповіді українські військові нагадали Росії про наслідки ударів по українській інфраструктурі. У ЗСУ заявили, що Україна зігріється вогнем російських НПЗ.

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Таким чином, українська сторона натякнула на удари по нафтопереробних заводах Росії, які вже неодноразово ставали цілями українських безпілотників.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на публікацію російського Міноборони.

Він зазначив, що у відповідь міг би опублікувати фотографію балістичної ракети або українського безпілотника, однак, на його думку, у цьому немає потреби.

Коваленко звернув увагу, що своїми погрозами Міноборони РФ фактично саме пояснило своїм громадянам, через кого у них взимку можуть виникнути проблеми зі світлом і теплом.

— Тепер росіяни знатимуть, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, разом із пальним. Все завдяки Міноборони РФ, — наголосив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД додав, що дзеркало завжди працює, а також нагадав принцип: Що посієш — те й пожнеш.

Раніше російські представники неодноразово погрожували Україні ударами по енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону.

Повідомлялося, що Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет для систем Patriot. Рішення у Варшаві очікують уже найближчими днями.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала країни Євросоюзу поділитися з Україною запасами ракет проти балістики.

5 серпня видання FT повідомило, що американський президент Дональд Трамп відмовився передати Україні додаткові ракети до Patriot. Хоча раніше він говорив, що розглядає можливість передати Києву перехоплювачі.

Фото: СтратКом ЗСУ

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