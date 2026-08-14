13 серпня та у ніч на 14 серпня Сили оборони України атакували низку важливих військових об’єктів ворога. Серед цілей — наземні ретранслятори для керування ударними безпілотниками та пункти управління БпЛА.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ворожий цілей

Зокрема, у районі Залізного Порту Херсонської області уражено два наземні ретранслятори, які окупанти використовують для управління ударними безпілотниками типу Герань/Гербера.

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Такі ретранслятори передають сигнали управління та зв’язку між оператором і дроном. Використання ретрансляторів дозволяє збільшувати дальність роботи безпілотників і підтримувати стабільність зв’язку з ними.

Також українські військові уразили п’ять ворожих пунктів управління безпілотниками. За даними Генштабу, вони розташовувалися у таких районах:

Часів Яр Донецької області;

Залізний Порт Херсонської області;

Волфінський Курської області РФ;

Гордіївка Курської області РФ;

Лугове Запорізької області.

У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота по важливих військових цілях противника продовжується.

Ураження пунктів управління та елементів системи зв’язку має на меті послабити можливості російських військ застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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