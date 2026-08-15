У ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Повітряний напад тривав із вечора 14 серпня.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

РФ атакувала Україну дронами

За даними Повітряних сил, з 18:00 14 серпня противник застосував 152 ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони Гербера, баражуючі боєприпаси Бандероль та безпілотники-імітатори Пародія.

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Запуски здійснювалися з території Росії з районів Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої території Донецької області.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 124 ворожі безпілотники різних типів. Крім того, захисники знешкодили три баражуючі боєприпаси Бандероль.

ППО працювала на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях. На ще одній локації впали уламки збитого безпілотника.

Військові попереджають, що у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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