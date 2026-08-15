Смертельна ДТП у Морочному Рівненської області сталася ввечері 14 серпня. Унаслідок наїзду автомобіля загинула вагітна жінка.

Про це повідомила Націполіція Рівненської області.

Смертельна ДТП у Морочному: що відомо

За даними правоохоронці, аварія сталася близько 23:00 14 серпня на вулиці Центральній у селі Морочне.

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За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Локниця, керуючи автомобілем ВАЗ, наїхав на 26-річну місцеву жительку. Вона йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку.

На момент ДТП жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Її госпіталізували до лікарні, однак від отриманих травм вона померла. Ненароджену дитину також врятувати не вдалося.

Правоохоронці перевірили неповнолітнього водія на стан алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,9 проміле.

16-річного хлопця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

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