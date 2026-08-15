Підрозділи Сил оборони України 14 серпня та в ніч проти 15 серпня завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили ЗРК, склади та пункти управління РФ

За даними Генштабу, у Кремінній Луганської області Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс Стріла-10.

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Ще два удари припали на склади противника. У Вугледарі Донецької області уражено склад БпЛА, а в Лисичанську Луганської області – склад матеріально-технічних засобів.

Також українські військові уразили два пункти управління російських військ – у Селидовому Донецької області та Михайлівці Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків та результати уражень наразі уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 серпня, Сили оборони України також завдали удару по ракетно-космічному центру Прогрес у російській Самарі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що для удару застосували українські ракети Фламінго. За його словами, відстань від українського кордону до цілі становить близько 900 км.

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