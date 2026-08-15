Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту активніше працювати над захистом української культурної та духовної спадщини від російської агресії.

Про це глава держави заявив під час урочистої церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври в Києві у суботу, 15 серпня.

Зеленський закликав захистити українську спадщину

– Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі. Але Росія це зробила, – сказав Зеленський.

За словами президента, російські атаки на українські святині свідчать про важливість збереження національної спадщини та донесення до світу суті війни Росії проти України.

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– Необхідно зробити значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити і щоб у історії наших українських святинь було продовження, – наголосив президент.

Глава держави закликав державні установи застосувати “новий підхід” до збереження культурної спадщини. Йдеться про активніший пошук міжнародних ресурсів та фінансування.

Президент наголосив на важливості системної роботи держави спільно з міжнародними партнерами для притягнення Росії та її воєнних злочинців до відповідальності за атаки на культурні й духовні об’єкти України.

Глава держави закликав поглибити співпрацю з ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями та розширити перелік українських святинь, включених до світової спадщини ЮНЕСКО.

Він наголосив на важливості політичної та санкційної роботи задля захисту українських святинь на всій території країни, включно з тимчасово окупованим Кримом.

– Ніхто інший, крім нас, не подбає про збереження місць духовної сили України та пам’яті кримськотатарського народу, – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що майбутні покоління українців повинні бачити в національних святинях “не Росію, а життя України”.

Зеленський також анонсував підготовку законопроєкту про українські національні святині до Дня Незалежності.

– Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині, – сказав він.

Атака РФ на Київ 15 червня: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши 611 БпЛА та 70 ракет. Сили ППО знешкодили 582 безпілотники та 50 ракет.

У Києві внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Загинули п’ятеро людей, ще 35 постраждали.

Росіяни атакували Успенський собор Києво-Печерської лаври безпілотником Герань-2.

Унаслідок удару були пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни та вікна собору. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч будівлі цивільної інфраструктури в Печерському районі Києва.

Російська атака на Київ у ніч на 15 червня спричинила пожежу на Національній кіностудії імені Олександра Довженка.

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