Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 15 серпня: ЗСУ ліквідували 1370 окупантів та понад 60 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1370 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 15 серпня
- особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб,
- танків – 12 269 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.,
- артилерійських систем – 47 932 (+62) од.,
- РСЗВ – 2 026 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 568 (+3) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.,
- крилатих ракет – 5 007 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522) од.,
- спеціальної техніки – 4 528 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.