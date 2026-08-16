Україна може завдати удару по Росії власними балістичними ракетами протягом трьох-шести місяців.

Про це заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю CBS News.

Удар по РФ українськими балістичними ракетами

Як зазначають у виданні, дотепер Україна покладалася на дешеві далекобійні безпілотники та крилаті ракети для ударів на великій відстані по території Російської Федерації, але ця зброя повільніша та її легше збити після виявлення.

Зараз дивляться

Там звертають увагу, що Росія неодноразово використовувала балістичні ракети проти України, якій досі важко перехоплювати їх, що створює тиск на протиповітряну оборону.

Федоров заявив, що програма Києва з розробки балістичних ракет прискорилася за період його перебування на посаді міністра оборони. Він вважає, що Україна запустить балістичну ракету по території Росії до кінця року.

– Нам потрібно перемогти Росію в кожному технологічному циклі. Ми повинні ухвалювати рішення 24/7, – сказав Федоров, зазначивши, що хоча Україна швидко впроваджує інновації, проте Росія робить те ж саме.

Водночас Федоров не відповів запитання про те, чи планує він повернутися до уряду в майбутньому. Проте він стверджує, що в будь-якому разі вся його робота буде спрямована на припинення війни та відбудову України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.