Сили оборони України уразили Комбинат Каменский у Каменськ-Шахтинському на території Російської Федерації. Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження підприємства Комбинат Каменский у РФ

За інформацією Генштабу, виникла пожежа після удару по території Комбинату Каменского, розташованого у Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії. Наразі ступінь збитків та результати ураження уточнюються.

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Комбинат Каменский – підприємство російського оборонно-промислового комплексу. Завод виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ Ураган, Смерч, Торнадо-С, інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Як стверджують у Генштабі, вироблену продукцію безпосередньо залучають для використання російськими військами.

Крім цього, підтверджено зупинку підприємства ТОВ Запсибнефтехим у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки №1.

Як розповіли в Генштабі, це один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, який здійснює переробку вуглеводневої сировини, виробляє полімерну та іншу нафтохімічну продукцію.

Там додали, що підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ Орскнефтеоргсинтез, розташованому в Орську Оренбурзької області РФ.

Цей завод здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне та авіаційне пальне, мазут та інше. Ця продукцію використовується для потреб армії та воєнно-промислового комплексу Росії.

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