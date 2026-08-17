Загалом від початку цієї доби відбулося 181 бойове зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6 862 дрони-камікадзе та здійснив 2 355 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 17 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.