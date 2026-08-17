В Україні стає більше автомобілів, а разом із цим зростає і кількість ситуацій, коли водії порушують правила дорожнього руху. Відповідальність може настати не лише за перевищення швидкості чи ДТП.

Окремі штрафи передбачені і за неправильне використання державних номерних знаків або їзду на автомобілі без них.

Який штраф за керування транспортним засобом без номерного знака, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи дозволена їзда без номерних знаків авто

У патрульній поліції нагадали водіям, який штраф за їзду без номерних знаків. У відомстві розповіли, що номерний знак має бути встановлений на автомобілі за правилами та залишатися доступним для чіткої ідентифікації. Використовувати номерні знаки, які належать іншому транспортному засобу, також заборонено.

Відповідальність за такі порушення передбачена статтею 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім штрафу за їзду на авто без номерних знаків, в Україні передбачені інші покарання, якщо водій використовує номерний знак, який належить іншому автомобілю, навмисно приховує його або встановлює номер із порушенням установлених вимог.

Штраф можуть виписати, якщо водій керує або експлуатує автомобіль:

без державного номерного знака;

з номером, який належить іншому автомобілю;

з номером, що не відповідає встановленому зразку або вимогам;

із номерним знаком, закріпленим не в передбаченому для цього місці;

з перевернутим або неосвітленим номером;

із номером, закритим предметами чи матеріалами, які заважають його розпізнати;

із забрудненим номером, якщо символи або буквено-цифрову комбінацію неможливо чітко розглянути з відстані 20 метрів;

якщо водій навмисно вчиняє інші дії, щоб приховати номерний знак.

Тобто просто зняти номер із автомобіля або встановити його так, щоб камера чи поліцейський не могли нормально прочитати символи, не можна.

Який штраф за їзду на авто без номерних знаків

За керування автомобілем без номерного знака або з номером, який не відповідає вимогам, передбачений штраф 1190 грн.

Це стосується і ситуацій, коли номерний знак є на автомобілі, але неможливо нормально розібрати цифри та букви через неправильне розташування, забруднення, стороннє покриття чи інше умисне приховування.

Штраф за їзду без номерних знаків та за незаконні спецномери

У Поліції також нагадали, що суворіше покарання передбачене за незаконне використання номерних знаків, які призначені для автомобілів ЗСУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби та інших спеціальних служб, а також дипломатичних представництв, консульств і міжнародних організацій із відповідними імунітетами.

За таке порушення передбачений штраф 2550 грн.

Якщо водій повторно вчинить це правопорушення після того, як уже отримав адміністративне стягнення, штраф становитиме 5100 грн. Крім того, його можуть позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців.

Кому дозволена їзда без номерних знаків авто в Україні

У постанові Кабміну №1388, яка регулює державну реєстрацію транспортних засобів, зазначено, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів без номерних знаків, що відповідають вимогам МВС, заборонена. Для звичайного автомобіля після реєстрації видаються два номерні знаки.

Спеціальний статус автомобіля (СБУ, Поліція) не надає права їздити без номерів.

Для службових транспортних засобів можуть використовуватися спеціальні номерні знаки або інші передбачені законодавством позначення. Але це не те саме, що повна відсутність номерного знака.

Постанова Кабміну №832 затверджує порядок відомчої реєстрації транспортних засобів СБУ та Управління державної охорони. Для цих служб існує окремий порядок реєстрації, але це не є дозволом експлуатувати автомобілі без номерів.

Проте порядок №1388 передбачає номерні знаки для разових поїздок для підприємств-виробників, які переганяють автомобілі до їхніх одержувачів.

Чи дозволять українцям їздити на автомобілі без номерних знаків

На урядовому порталі з’явилася петиція №41/010261-26еп, у якій пропонують змінити правила використання номерних знаків в Україні. Автор звернення закликає на законодавчому рівні дозволити автомобілям їздити лише із заднім номером.

Передній номерний знак, на думку автора петиції, не завжди потрібен для ідентифікації автомобіля. До того ж його встановлення може впливати на зовнішній вигляд машини, оскільки на деяких моделях для кріплення рамки доводиться свердлити бампер.

Автор звернення звертає увагу і на те, що сьогодні автомобілі можна швидко ідентифікувати за допомогою сучасних систем автоматичної фіксації. Тому, як зазначається у петиції, необхідність мати номер і спереду, і ззаду потребує додаткового обговорення.

Як приклад автор наводить інші країни, де для частини транспортних засобів достатньо одного номерного знака. Такий підхід застосовується в окремих штатах США та провінціях Канади. У Центральній Америці можливість їздити лише із заднім номером, зокрема, передбачена в Панамі.

При цьому в більшості країн світу діє інше правило, коли автомобіль повинен мати і передній, і задній номерні знаки. Тож запропонована в Україні зміна передбачає відхід від нинішньої системи та перехід до використання лише одного номера на автомобілі.

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