В Ізмаїлі затримали 27-річну жінку, яка, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб готувала серію терактів на Одещині та виготовляла саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомили Служба безпеки України та Одеська обласна прокуратура.

В Ізмаїлі затримали агентку РФ: що відомо

За даними СБУ, фігурантка — 27-річна мешканка Житомирщини. У поле зору російських спецслужб вона потрапила через Telegram-канали, де шукала легкого заробітку.

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Після вербування жінка прибула до Ізмаїла та орендувала квартиру. Там, за версією слідства, вона отримала від російського куратора інструкції для виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв.

Кожну вибухівку підозрювана мала обладнати мобільним телефоном та електродетонатором для дистанційного підриву. Для посилення уражаючої дії пристрої начиняли металевими гайками.

Паралельно жінка, як стверджує СБУ, розвідувала території поблизу адмінбудівель військових і правоохоронців. Вона фотографувала та знімала на відео припарковані поруч автомобілі Сил оборони, а отримані матеріали передавала російському куратору.

За даними прокуратури, один із вибухових пристроїв жінка мала залишити біля однієї з адміністративних будівель Ізмаїла.

Правоохоронці затримали підозрювану, коли вона вже підготувала замасковану в сумці вибухівку та, за даними СБУ, чекала від куратора вказівок щодо місця її закладання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, дві готові вибухівки та комплектування до саморобних вибухових пристроїв.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 КК України — готування до вчинення терористичного акту. Суд відправив її під варту без права внесення застави.

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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