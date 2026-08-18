Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 18 серпня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень.
Агресор здійснив 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 637-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.