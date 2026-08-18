Аналітики ГУР МО України вважають, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори.

ГУР оцінив готовність РФ до закінчення гарячої фази війни

Заступник начальника ГУР МО генерал-майором Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна заявив, що, за оцінкою розвідки, у Москві не розраховують на досягнення домовленостей чи підписання мирної угоди до кінця року.

– Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде, – повідомив він.

Натомість він заявив, що Кремль і надалі прагне реалізувати поставлені перед російською армією цілі. Передусім йдеться про повне захоплення Донецької та Луганської областей. Зокрема, за даними української розвідки, російський Генштаб планує завершити окупацію Донецької області до кінця року.

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Нагадаємо, що радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Володимир Зеленський пропонує кремлівському диктатору Володимиру Путіну припинити удари з повітря та атаки на енергетичну інфраструктуру, зафіксувати лінію фронту й перейти до складних переговорів.

Подоляк також казав, що президент України також готовий до особистої зустрічі. Водночас про можливість такого сценарію Зеленський раніше неодноразово говорив у своїх виступах і заявах.

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