Звільнення з підприємства, яке бронює працівників, не означає, що наступного дня людина автоматично отримає нову бронь на іншому підприємстві. Між анулюванням старого бронювання та оформленням нового є проміжок у кілька днів.

Саме тому працівникам, які переходять з одного підприємства на інше, важливо враховувати не лише дату звільнення та прийняття на нову роботу, а й час, необхідний для зміни інформації в системах.

Скільки днів триває анулювання бронювання працівників, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Анулювання бронювання при звільненні: коли зникає стара бронь

Як пояснила юристка Адріана Чвартацька, однією з підстав для анулювання бронювання є звільнення працівника. Проте сама бронь не зникає із системи в ту ж мить, коли людина припиняє працювати.

Спочатку роботодавець має передати інформацію про звільнення до Пенсійного фонду України. Після цього дані потрапляють до реєстру бронювання, де й відбувається анулювання.

За словами юристки, зазвичай цей процес займає близько 24 годин. Тому після звільнення стара бронь ще певний час може відображатися в системі.

Проте розраховувати на те, що в цей період людина гарантовано залишається захищеною від мобілізації, не варто. Гарантованого перехідного періоду законодавство не передбачає.

Проблема виникає, якщо людина наступного дня після звільнення вже виходить на нову роботу. Навіть якщо нове підприємство також має право бронювати працівників, одразу подати людину на нову бронь не вийде, якщо попередня ще світиться в системі.

Адріана Чвартацька пояснює, що спочатку має завершитися анулювання старого бронювання, і лише після цього новий роботодавець може оформлювати нову бронь. Заява подається через портал Дія, а її розгляд може тривати до 72 годин.

Таким чином, при переході між підприємствами виникає послідовність із двох процедур, адже спочатку потрібно дочекатися анулювання старого бронювання, а потім — оформлення нового.

Підстави для анулювання бронювання: у який момент виникає ризик

Проміжок між двома бронюваннями юристка вважає найбільш ризикованим для працівника. Як зазначила Адріана Чвартацька, у цей період існує ризик отримати повістку та бути мобілізованим.

При цьому саме працевлаштування на новому підприємстві ще не означає, що людина вже має нову відстрочку. Навіть якщо і попередній, і новий роботодавці є критично важливими підприємствами, бронювання на новому місці потрібно оформити окремо.

Тому дата виходу на нову роботу та дата фактичного отримання нової броні можуть не збігатися.

Підстави для анулювання бронювання до звільнення

Є й інша ситуація, коли анулювання бронювання працівників може відбутися ще до того, як людина фактично звільниться.

Як розповіла Адріана Чвартацька, підприємство має дотримуватися встановленого ліміту заброньованих працівників. Якщо компанії потрібно звільнити одного працівника з бронювання та натомість оформити бронь для іншого, спочатку можуть анулювати чинне бронювання.

Після цього підприємство подає документи на бронювання нового працівника. Тобто в окремих випадках анулювання броні може відбутися ще до фактичного припинення роботи людини на підприємстві.

Анулювання бронювання: скільки часу займає перехід на нову бронь

За словами юристки, працівнику, який змінює підприємство, варто враховувати весь часовий проміжок між двома процедурами.

Спочатку необхідне анулювання бронювання при звільненні, яке зазвичай відбувається протягом 24 годин після проходження інформації про звільнення через відповідні реєстри. Потім новий роботодавець може подати заяву на бронювання, розгляд якої може тривати до 72 годин.

Тому нове бронювання не виникає автоматично наступного дня після працевлаштування. Саме кілька днів між старою та новою бронню, за словами Адріани Чвартацької, і є найбільш ризиковим періодом для військовозобов’язаного.

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