НАБУ та САП розкрили деталі операції Форест Гамп щодо легалізації 150 млн грн для застави у справі Мідас. Оприлюднені записи, за версією слідства, показують, як до схеми могли бути залучені держбанк і впливові посадовці.

Операція Форест Гамп: що викрили НАБУ і САП

Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, утім озвучені деталі вказують на зв’язок легалізації 150 млн грн із заставою за колишнього міністра та фігуранта справи Мідас Германа Галущенка.

За версією слідства, до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи.

Зараз дивляться

У НАБУ стверджують, що організатор погоджував і контролював кожен етап реалізації плану.

Яку роль у схемі відігравав Sense Bank

Одним із ключових елементів схеми, за версією НАБУ і САП, став державний Sense Bank.

– На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ Sense Bank. Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах, – заявили в НАБУ.

В оприлюднених матеріалах фігуранти обговорюють отримання контролю над банком та залучення його керівництва до необхідних фінансових операцій.

На одному із записів жінка, яку НАБУ ідентифікує як заступницю керівника Офісу президента, говорить:

– Приходили по черзі, порізно. Давид (ймовірно, Арахамія, – Ред.) та голова комітету Верховної Ради, щоб стати “дахом” для Sense Bank. Типу вони не будуть мочити Sense Bank, а банк має їм “башляти”. Дзвонить мені наш ізраїльський біженець (йдеться, ймовірно, про Міндіча, – Ред.), Тимур, дзвонить високопосадовець ОП, і каже: “Візьми, будь ласка, Sense Bank”.

На іншому записі колишній народний депутат, говорячи про роботу банку, заявляє:

– Вони будуть носити, вони будуть носити, не треба там нікого дивитися, вони все будуть робити.

За даними слідства, 16 червня довірена особа екснардепа зустрілася з головою правління Sense Bank. Після цього вона доповіла про домовленості колишньому депутату, а той обговорив результати розмови із заступником керівника ОП.

Голова наглядової ради банку, як стверджують НАБУ і САП, також звітував посадовцю Офісу президента про зарахування грошей на рахунки підприємств, залучених до схеми.

Як 150 млн грн переводили у безготівкову форму

Значна частина оприлюднених НАБУ записів стосується пошуку механізму, який дозволив би перетворити готівкові кошти на гроші на рахунках та використати їх для внесення застави.

– Мільйонів 100 в безналі є? В безналі? – запитує на одному із записів екснардеп.

В іншій розмові він наголошує:

– Або 150 зробити, або нічого не зробити.

За даними слідства, для легалізації коштів використовували підконтрольні компанії та фізичних осіб. Окремо учасники обговорювали, як провести платежі так, щоб вони не були заблоковані фінансовим моніторингом.

– Я в ручному режимі роблю вікно і випускаємо гроші, – говорить екснардеп.

Довірена особа колишнього народного депутата на іншому записі пояснює:

– Платіжка йде автоматично… в обхід фінмону виходить.

Також обговорювалося використання документів для подальшого транзиту коштів.

– Будемо випускати під ліві документи, – йдеться на записі голосу, який НАБУ ідентифікує як екснардепа.

Як передавали гроші: транші по 50, 10, 70 і 20 млн грн

НАБУ та САП також відтворили, як, за версією слідства, 150 млн грн готівкою передавали частинами.

Перший транш становив 50 млн грн. Його доставили до офісу колишнього народного депутата. З цієї суми 15 млн грн отримала його довірена особа, а ще 35 млн грн передали до конвертаційного центру, який учасники схеми називали “пральнею”.

Того ж дня, за даними слідства, доставили ще 10 млн грн.

Наступний великий транш становив 70 млн грн. Його також привезли до офісу екснардепа: 20 млн грн отримала довірена особа, а 50 млн грн передали до “пральні”.

Останні 20 млн грн, як стверджують антикорупційні органи, провели за аналогічною схемою.

Тож загальна сума операцій, описаних НАБУ і САП, становила 150 млн грн.

Спроби впливати на НАБУ та конкурс у САП

Окремий блок матеріалів операції Форест Гамп стосується, за даними слідства, спроб впливати на роботу антикорупційних та інших правоохоронних органів.

Зокрема, учасники розмов обговорювали вибори до Громадської ради при НАБУ та можливість забезпечити підтримку потрібним кандидатам.

– Там, де наша Інна, де Аня, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити? – говорить на записі жінка, яку НАБУ ідентифікує як заступницю керівника ОП.

В іншій розмові йдеться про необхідність мати власний “кадровий резерв”.

– У нас має бути кадровий резерв, має. Ми повинні мати таких людей, у нас їх немає, – каже фігурантка.

Також на записах обговорюється майбутнє керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– Ми не думаємо і не готуємо наступника Клименка. Клименко ж спить і бачить себе переобраним. А нам треба, щоб Клименка переобрали? – йдеться в оприлюдненій розмові.

За даними НАБУ, правоохоронці зафіксували спроби впровадження підконтрольних осіб до НАБУ та інших органів, а також втручання в їхню діяльність.

Слідчі дії 19 серпня: що відомо

На тлі операції Форест Гамп 19 серпня відбулися слідчі дії одразу за кількома адресами.

Вранці джерела ЗМІ повідомили про слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Вона працює на цій посаді з березня 2024 року.

Слідчі дії також підтвердив народний депутат Вадим Столар. Він повідомив, що працівники НАБУ перебувають у нього вдома.

– Я відкрито співпрацюю з представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю, – заявив Столар.

Крім того, близько 10:30 співробітники НАБУ та САП прибули до Sense Bank.

Водночас НАБУ у своїх офіційних повідомленнях не називає всіх фігурантів операції Форест Гамп на ім’я, тому твердження про причетність конкретних осіб варто відокремлювати від офіційно встановлених слідством фактів.

Також 19 серпня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які, за версією слідства, організували та забезпечили внесення застави за рахунок грошей, отриманих злочинним шляхом.

– Дії учасників злочину кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває, – повідомили в НАБУ.

Частина 3 статті 209 КК України стосується легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за кваліфікувальних обставин.

Що відомо про справу Мідас

Операція Мідас стосується масштабного розслідування ймовірної корупційної схеми в енергетичній сфері.

За версією НАБУ та САП, учасники злочинної організації створили систему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, отримували неправомірну вигоду та легалізовували кошти.

Одним із напрямів діяльності організації, за даними слідства, було систематичне отримання від контрагентів Енергоатому 10-15% від вартості контрактів.

Для обліку та легалізації отриманих грошей використовувався окремий офіс. Загалом через так звану пральню, за даними НАБУ, могло пройти близько $100 млн.

У межах справи Мідас НАБУ та САП також документували передання коштів колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні фігуранти називали Че Гевара.

За версією слідства, йому та пов’язаним із ним особам передали понад $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Операція Форест Гамп фактично стала новою гілкою цього розслідування: тепер НАБУ і САП з’ясовують походження та механізм легалізації 150 млн грн, використаних для застави за одного з фігурантів Мідаса.

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