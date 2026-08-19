У НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації щодо викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Оновлено о 10:12. Про це йдеться у спільній заяві Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

НАБУ і САП про спецоперацію щодо нардепів і посадовців ОП

У НАБУ та САП уточнили, що зараз триває спецоперація, щоб викрити злочинну організацію.

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Як йдеться у повідомленні, вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео із записами перехоплених розмов ймовірних учасників схеми.

Водночас Українська правда та Суспільне Новини з посиланням на джерела повідомляє, що НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

В Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для РФ та запровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії.

За інформацією джерел РБК-Україна, у справі фігурує також колишній нардеп Максим Микитась.

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