У НАБУ заявили про спецоперацію щодо злочинної організації за участі посадовців ОП
У НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації щодо викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.
Оновлено о 10:12. Про це йдеться у спільній заяві Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
НАБУ і САП про спецоперацію щодо нардепів і посадовців ОП
У НАБУ та САП уточнили, що зараз триває спецоперація, щоб викрити злочинну організацію.
Як йдеться у повідомленні, вона діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.
НАБУ оприлюднило 47-секундний фрагмент відео із записами перехоплених розмов ймовірних учасників схеми.
Водночас Українська правда та Суспільне Новини з посиланням на джерела повідомляє, що НАБУ і САП проводять слідчі дії у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.
В Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для РФ та запровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії.
За інформацією джерел РБК-Україна, у справі фігурує також колишній нардеп Максим Микитась.