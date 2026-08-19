Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 19 серпня: ЗСУ знищили 1190 окупантів та 50 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 1000 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 19 серпня
- особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб,
- танків – 12 276 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 25 162 од.,
- артилерійських систем – 48 205 (+50) од.,
- РСЗВ – 2 043 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 577 од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.,
- крилатих ракет – 5 010 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.,
- спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 19 серпня 2026 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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