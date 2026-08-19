Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували понад 1000 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 19 серпня

особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб,

танків – 12 276 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 25 162 од.,

артилерійських систем – 48 205 (+50) од.,

РСЗВ – 2 043 (+3) од.,

засобів ППО – 1 577 од.,

літаків – 439 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.,

крилатих ракет – 5 010 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.,

спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.