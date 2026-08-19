Ексміністр оборони Михайло Федоров записав відеозвернення до українців, у якому порушив питання корупції, відповідальності влади та проведення виборів в Україні в умовах тривалої війни.

Відео Михайло Федоров опублікував на своєму YouTube-каналі.

Він подякував українцям за підтримку та активну громадянську позицію після понад місяця протестів по всій країні.

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— Сьогодні, після понад місяця протестів по всій країні, хочу подякувати кожному за підтримку та активну позицію. Упевнений, зміни можливі. Й обовʼязкові, — заявив Федоров.

Федоров про ситуацію в Міноборони

За словами ексміністра, Україна переживає один із найскладніших періодів своєї історії, тоді як Росія продовжує війну та змінює тактику.

Він наголосив, що державі необхідно нарощувати виробництво озброєння, впроваджувати нові технології, працювати з міжнародними партнерами та оперативно ухвалювати важливі рішення.

На цьому тлі Федоров назвав ненормальною ситуацію, коли країна, яка воює за своє існування, залишається без повноцінно призначеного міністра оборони.

Водночас він зазначив, що проблема не лише в одному міністерстві чи посаді. На його думку, Україні необхідно визначитися, як повинна функціонувати держава в умовах довготривалої війни.

Ексміністр закликав говорити про вибори

Окремо Федоров порушив питання відновлення повноцінного демократичного процесу в Україні.

Він наголосив, що демократія не повинна ставати заручницею Росії, адже Україна воює саме за право залишатися вільною європейською державою.

— Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес… Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах, — заявив Михайло Федоров.

Федоров про корупцію під час війни

Ексміністр оборони також закликав відкрито говорити про корупцію, наголосивши, що під час війни її наслідки можуть безпосередньо впливати на фронт. Адже вкрадені державні гроші — це неналежно закуплений дрон, відсутні боєприпаси чи засоби радіоелектронної боротьби, неевакуйований поранений або технологія, яку так і не запустили у виробництво.

Федоров наголосив, що влада має нести відповідальність за результати своєї роботи.

За його словами, отримавши повноваження, посадовець має відповідати за результат, а отримавши бюджет — звітувати про те, що було зроблено.

— Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: Ось що ми зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі, — зазначив Федоров.

Він підсумував, що український народ є джерелом влади, а державні інституції мають працювати заради результату та громадян.

— Влада існує для служіння Україні. Ніколи — самій собі. Саме таку Україну ми маємо побудувати, — заявив ексміністр оборони.

Реакція в Офісі президента

Джерело в Офісі президента прокоментувало заяву Михайла Федорова щодо виборів в Україні.

– Хай (Михайло Федоров, – Ред.) проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати, – заявило джерело видання LIGA.net.

Що кажуть політологи

Політолог Володимир Фесенко вважає, що відеозвернення Михайла Федорова може свідчити про його перехід в опозицію та початок ширшої політичної гри.

На його думку, заклик до дискусії про вибори під час війни може бути частиною стратегії ексміністра оборони для зміни внутрішньополітичного порядку денного та посилення власних позицій.

— Задача-максимум — кардинально розвернути внутрішньополітичний процес через ідею виборів під час війни. На сьогодні більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція до зменшення кількості їх противників, — зауважує Володимир Фесенко.

Він вважає, що заява Федорова може суттєво збільшити кількість прихильників виборів під час війни.

Водночас керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко зазначає, що заява Федорова стала початком політичної гри, яка може виявитися ширшою за його особисту виборчу кампанію.

За оцінкою Денисенка, одним із ключових наслідків може стати подальше послаблення політичних позицій Володимира Зеленського.

— Вибори досі не відбувалися з двох причин: страх війни більший за необхідність виборів та через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти, — каже політолог.

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