З 1 вересня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін у правилах бронювання військовозобов’язаних. Для громадян це насамперед означає посилення залежності бронювання від актуального статусу роботодавця, а для підприємств — необхідність відповідати оновленим критеріям критичності та уважніше контролювати своїх заброньованих працівників.

Чи передбачені зміни до закону про мобілізацію з 1 вересня, чи втратять українці бронювання та що відомо про відстрочку студентів, Факти ICTV розпитали у юристки АО Марусяк і Партнери Адріани Чвартацької.

Чи втратять українці бронювання з 1 вересня

— Так, але це не буде масовим автоматичним скасуванням усіх бронювань. Водночас я б не радила сприймати 1 вересня як дату, коли автоматично “зникнуть” усі бронювання. Такого правила законодавство не встановлює. Ризик стосується насамперед працівників підприємств, які не підтвердять або втратять статус критично важливих, — розповіла юристка.

Постанова Кабміну № 692 встановила, що рішення про визначення підприємств критично важливими, які були чинними на момент набрання постановою чинності, зберігають чинність протягом строку, на який вони були прийняті, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Зараз дивляться

Одночасно уряд зобов’язав відповідні органи до 1 вересня переглянути прийняті рішення про визначення підприємств критично важливими.

Тому 1 вересня є важливою датою саме для роботодавців. Якщо підприємство не підтвердить свою критичність або його статус буде скасовано, це безпосередньо створює ризик для бронювання працівників.

Тобто причина можливої втрати бронювання — не сама дата 1 вересня, а втрата юридичної підстави, на якій це бронювання було оформлене.

— Для підприємств, щодо яких рішення про критичність належним чином підтверджене, саме по собі настання 1 вересня не означає необхідності масово скасовувати та заново оформлювати бронювання, — наголосила правчиня.

Мобілізація з 1 вересня 2026 в Україні: чи потрібно всім працівникам перебронюватися

Правчиня продовжила, якщо підприємство отримало оновлене рішення про критичність до 1 вересня, воно має перебронювати своїх працівників на новий строк відповідно до нового рішення.

При цьому для таких підприємств передбачений спрощений механізм. За інформацією щодо роботи сервісу Дія, заява на продовження бронювання опрацьовується протягом 24 годин.

— Ключовий момент полягає в тому, що при використанні саме послуги Продовження бронювання працівників попереднє бронювання не анулюється. Відбувається його продовження відповідно до нового рішення про критичність. Тобто працівник не залишиться без відстрочки на час технічного оформлення нового бронювання, — зауважила Адріана Чвартацька.

Для роботодавця процедура виглядає таким чином:

авторизуватися на порталі Дія як керівник, уповноважена особа або підписант;

обрати послугу Продовження бронювання працівників;

перевірити дані підприємства;

подати Список працівників, щодо яких продовжується бронювання;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Тому на практиці для підприємств надзвичайно важливо не затягувати з підтвердженням критичності та оформленням продовження бронювання. Якщо нове рішення про критичність отримане завчасно, роботодавець має можливість пройти саме процедуру продовження, яка є швидшою та дозволяє уникнути розриву між старим і новим бронюванням.

Окремо правчиня зауважила, що за спрощеною процедурою перебронювати працівників не потрібно. Важливий нюанс полягає в тому, що у цьому випадку підприємство не отримує нового рішення про визначення його критично важливим.

Якщо підприємство відповідало встановленим вимогам і до 10 серпня 2026 року подало необхідні документи для спрощеного підтвердження, його статус критично важливого зберігається до тієї дати, на яку його було надано, а не автоматично припиняється 1 вересня.

Відповідно, чинне бронювання працівників також не потрібно скасовувати та оформлювати заново лише через те, що настало 1 вересня. Працівники продовжують користуватися вже оформленою відстрочкою в межах строку її дії.

Що відомо про зміни до закону про мобілізацію з вересня 2026 року

Правчиня розповіла, що одна з найбільш суттєвих змін — підвищення зарплатного порогу для заброньованих працівників із 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це становить 25 941 грн на місяць.

Тобто для більшості критично важливих підприємств зарплата військовозобов’язаного працівника, якого бронюють, має відповідати новому показнику. При цьому йдеться саме про нараховану заробітну плату.

Проте законодавство передбачає винятки для окремих категорій підприємств та територій. Зокрема, для критично важливих підприємств, які розташовані та фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, передбачений нижчий зарплатний показник — 2,5 мінімальної зарплати, тобто 21 617,50 грн у 2026 році.

Мобілізація з 1 вересня 2026 року: чи зміняться правила відстрочки для студентів

Окремо звернула увагу юристка на інформацію про нібито нове обмеження відстрочки для студентів з 1 вересня. Насправді постанова Кабінету Міністрів №978 від 29 липня 2026 року не запроваджує нового правила, за яким студентам з 1 вересня вперше встановлюється відстрочка лише на один семестр.

— Правило, за яким відстрочка для відповідної категорії здобувачів освіти надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців, уже передбачене чинним Порядком №560. Тому говорити, що саме з 1 вересня уряд “скоротив” студентам строк відстрочки до шести місяців, некоректно, — зауважила юристка.

Для студентів та інших осіб, які мають право на відстрочку у зв’язку з навчанням, принципово залишається вимога щодо денної або дуальної форми навчання та послідовності здобуття освіти. Тобто сам факт навчання не є безумовною підставою для відстрочки — необхідно відповідати вимогам, визначеним законодавством.

Тому з 1 вересня студентам не варто очікувати масового скасування відстрочок через постанову №978. Основна зміна полягає не у запровадженні нового обмеження для студентів, а в удосконаленні механізму перевірки, продовження та переоформлення відстрочок.

Вересень 2026: нові правила мобілізації та переоформлення відстрочок

Експертка додала, що постанова №978 внесла інші важливі зміни. Зокрема, вона врегулювала механізм переоформлення чинної відстрочки на іншу підставу. Якщо у військовозобов’язаного виникла нова законна підстава для відстрочки, він може звернутися із заявою про її переоформлення.

При цьому подання такої заяви саме по собі не припиняє чинну відстрочку до моменту прийняття відповідного рішення, за винятком випадків, коли чинна відстрочка вже підлягає скасуванню.

Це важлива гарантія для військовозобов’язаних. Наприклад, якщо людина вже має чинну відстрочку за однією підставою, але виникла інша законна підстава, подання документів на її переоформлення не повинно створювати “паузу”, протягом якої людина залишиться без відстрочки.

Крім того, якщо комісія відмовить у переоформленні, чинна відстрочка зберігається до завершення строку, на який її було надано. Якщо ж переоформлення відбулося, попередня відстрочка вважається такою, що втратила чинність, з дня внесення до Реєстру відповідної інформації про нову відстрочку.

Відстрочка для вчителів у Резерв+: нову послугу готують до запуску

Невдовзі в застосунку Резерв+ має з’явитися можливість оформлювати відстрочку для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Наразі Міноборони тестує нову функцію у бета-режимі.

До тестування можуть долучитися педагоги, які працюють у школі за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Оформлення планують максимально спростити. Користувачу не доведеться самостійно збирати довідки чи звертатися до ЦНАП. Резерв+ перевірятиме необхідну інформацію через державні реєстри та системи й на основі отриманих даних визначатиме, чи має людина право на відстрочку.

Податкові дані військовозобов’язаних передадуть до реєстру Оберіг

Кабінет Міністрів змінив правила обміну інформацією між державними реєстрами. Тепер Державна податкова служба має передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб — платників податків про громадян, які повинні бути внесені до військового реєстру Оберіг.

Йдеться про постанову Кабміну №981. Документ передбачає оновлення порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На передачу інформації ДПС матиме 90 календарних днів. Міноборони повинно отримати передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років. Їх використовуватимуть для актуалізації інформації у військовому реєстрі.

Головна мета нововведення — автоматично зіставляти інформацію з різних державних реєстрів. Це дозволить перевірити, чи відповідають дані у податковому реєстрі інформації, яка вже є у реєстрі Оберіг.

Такий обмін допоможе виявляти громадян, інформації про яких поки немає у військовому реєстрі, а також знаходити помилки або розбіжності в уже внесених даних.

Наприклад, у різних реєстрах можуть відрізнятися адреса проживання, паспортні дані чи інша інформація про людину. Після автоматичної звірки такі невідповідності можна буде виявляти без необхідності щоразу проводити перевірку вручну.

Раніше актуалізація військово-облікових даних значною мірою відбувалася через територіальні центри комплектування або за допомогою інших державних інформаційних систем. Тепер уряд розширює автоматичний обмін між реєстрами, щоб дані у військовому обліку оновлювалися точніше та швидше.

Бізнес зможе оновити дані про працівників через Дію

Українським роботодавцям більше не доведеться щоразу готувати паперові списки для звірки військово-облікових даних своїх працівників. Кабінет Міністрів затвердив новий порядок, який дозволяє підприємствам, установам та організаціям передавати й уточнювати необхідну інформацію онлайн через портал державних послуг Дія.

Через портал роботодавці зможуть повідомляти про зміни у військово-облікових даних своїх працівників. Зокрема, йдеться про інформацію про прийняття людини на роботу або її звільнення, зміну прізвища чи місця проживання.

Раніше для цього роботодавцям потрібно було подавати паперові списки та окремо повідомляти про зміни. Це означало додаткову роботу для підприємств і більше навантаження для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Тепер значну частину цієї роботи можна виконувати дистанційно. Якщо підприємство передало повідомлення в електронному форматі через Дію, дублювати його на папері вже не потрібно.

У Міноборони очікують, що цифровий формат скоротить кількість бюрократичних процедур для бізнесу та ТЦК та СП, а також зменшить ризик помилок під час перенесення інформації з паперових документів.

Як роботодавцю оновити військові дані працівника:

Для цього керівнику підприємства або уповноваженому працівнику потрібно зайти на портал Дія, внести необхідну інформацію та підписати повідомлення електронним підписом.

Після перевірки передані відомості мають потрапити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг.

За даними Міноборони, інформація про прийняття працівника на роботу або його звільнення оновлюється в реєстрі протягом 72 годин після перевірки.

Отже, новий механізм дозволить роботодавцям швидше передавати зміни у військовому обліку та зменшити потребу у паперовому документообігу й особистих зверненнях до ТЦК та СП.

Добровільне повернення із СЗЧ без батальйонів резерву до 20 вересня

Нагадаємо, що до 20 вересня 2026 року для військовослужбовців діє спеціальний механізм добровільного повернення на службу після самовільного залишення військової частини або дезертирства. Він передбачений експериментальним проєктом, який уряд запровадив постановою №767. Скористатися ним можуть військові, які залишили частину або дезертирували до 12 червня.

Про те, як працює цей механізм, які умови передбачені для повернення та які гарантії отримує військовослужбовець, Фактам ICTV розповіла старша юристка, адвокатка юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Вікторії Косюк.

За словами адвокатки, військовослужбовець, який хоче скористатися експериментальним проєктом, має до 20 вересня подати рапорт до визначеної військової частини. Перелік таких частин для ЗСУ та Держспецтрансслужби формує Міноборони, а для Нацгвардії — Головне управління НГУ.

При цьому подати одразу кілька рапортів до різних військових частин не можна. Після отримання рапорту військова частина має сім календарних днів, щоб його розглянути. За результатами військовослужбовець отримує або позитивну відповідь, або відмову із зазначенням причин.

Якщо рапорт погоджено, військовий прибуває до обраної ним частини. Однією з головних переваг такого повернення є можливість самостійно обрати військову частину, чого не буде за звичайним механізмом після завершення дії експериментального проєкту.

Є й додаткова гарантія після повернення. Протягом шести місяців військовослужбовця не можуть перевести до іншої військової частини без його письмової згоди. Виняток — якщо частину розформовують, ліквідовують або реорганізовують.

Ще одна важлива умова стосується кримінальної відповідальності. Військовослужбовці, які добровільно повернулися на службу в межах цього механізму, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України у встановленому законом порядку.

– Для тих, хто не встигне скористатися експериментальним проєктом до 20 вересня 2026 року, а також для випадків СЗЧ, зафіксованих після 13 червня 2026 року, буде відсутнє право вибору військової частини, а повернутися можна буде через батальйони резерву, – попередила Вікторія Косюк.

Окремо закон передбачає можливість звільнення від відповідальності для тих, хто вперше під час воєнного стану вчинив СЗЧ або дезертирство. Для цього потрібно добровільно звернутися до слідчого, прокурора або суду із заявою про бажання продовжити військову службу, а також отримати письмову згоду командира військової частини на повернення.

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