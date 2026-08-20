На ЗАЕС стався 27-й блекаут за час великої війни: що відомо
- На Запорізькій АЕС стався вже 27-й блекаут за час повномасшатбної війни.
- Після знеструмлення автоматично запустилися резервні дизель-генератори.
- Вони забезпечують роботу критично важливих систем безпеки станції.
Тимчасово окупована Запорізька АЕС уже впʼятнадцяте від початку року втратила зовнішнє електроживлення.
На ЗАЕС стався 27-й блекаут: що відомо
Як повідомив Енергоатом, після знеструмлення автоматично запустилися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки станції.
Як наголошував керівник Енергоатома Павло Ковтонюк, систематичні блекаути негативно впливають на стан обладнання ЗАЕС і створюють додаткові загрози для її безпечної експлуатації. Регулярне використання дизель-генераторів прискорює їх зношення та скорочує ресурс роботи.
– Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських “управлінців” посилюютьс, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що єдиний шлях до гарантованої безпеки ЗАЕС — її деокупація, повернення під повний контроль України та передача в управління єдиному легітимному оператору — АТ НАЕК Енергоатом.
Нагадаємо, що попередні блекаути на ЗАЕС сталися 14 квітня – тоді станцію також довелося переводити на генератори, також 29 травня ЗАЕС знову повністю втратила зовнішнє живлення.
Уже 10 червня станція пережила 19-й блекаут, а 20 червня — 20-й.
Чергове повне знеструмлення Запорізької АЕС сталося і 3 липня, коли через відключення лінії Феросплавна станція знову була змушена перейти на дизель-генератори.
4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах.