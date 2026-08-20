Тимчасово окупована Запорізька АЕС уже впʼятнадцяте від початку року втратила зовнішнє електроживлення.

На ЗАЕС стався 27-й блекаут: що відомо

Як повідомив Енергоатом, після знеструмлення автоматично запустилися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки станції.

Як наголошував керівник Енергоатома Павло Ковтонюк, систематичні блекаути негативно впливають на стан обладнання ЗАЕС і створюють додаткові загрози для її безпечної експлуатації. Регулярне використання дизель-генераторів прискорює їх зношення та скорочує ресурс роботи.

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– Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських “управлінців” посилюютьс, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиний шлях до гарантованої безпеки ЗАЕС — її деокупація, повернення під повний контроль України та передача в управління єдиному легітимному оператору — АТ НАЕК Енергоатом.

Нагадаємо, що попередні блекаути на ЗАЕС сталися 14 квітня – тоді станцію також довелося переводити на генератори, також 29 травня ЗАЕС знову повністю втратила зовнішнє живлення.

Уже 10 червня станція пережила 19-й блекаут, а 20 червня — 20-й.

Чергове повне знеструмлення Запорізької АЕС сталося і 3 липня, коли через відключення лінії Феросплавна станція знову була змушена перейти на дизель-генератори.

4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах.

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