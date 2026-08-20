НАБУ і САП оприлюднили нові плівки спецоперації Форест Гамп щодо високорівневої корупції під керівництвом чинного та екснардепів, до якого входили посадовці Офісу президента. У межах операції Феміда правоохоронці зупинили масштабне рейдерське захоплення чужих бізнесів із метою привласнення їхніх дороговартісних активів та майна.

Операція Феміда: масштабне рейдерське захоплення майна

За інформацією слідства, учасники злочинної організації, до складу якої входили посадовці ОП, чинний та колишні народні депутати, причетні до схеми рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб.

Як стверджується, вони незаконно втручалися в роботу інформаційних та автоматизованих мереж Міністерства юстиції України, підробляли судові рішення та документи про право власності.

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За даними НАБУ, вартість активів підприємств, якими намагалися заволодіти восени 2025 року, становить понад 248 млн грн. Крім цього, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн.

Правоохоронці стверджують, що причетні до схеми особи хотіли отримати під контроль нерухомість в центральній частині Києва вартістю понад півмільярда грн.

У НАБУ розповіли, що фігуранти справи залучали хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб, внесли підроблені документи та неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб.

За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного зі співорганізаторів рейдерської схеми.

Операція Феміда: що робили із справжніми власниками захоплених компаній

За даними слідства, учасники злочинного угруповання розуміли, що власники захоплених компаній можуть звертатись до правоохоронних органів, прагнучи скасувати незаконні дії.

Тому організатори схеми реєстрували кримінальні провадження за допомогою заяв підконтрольних осіб та накладали арешт на корпоративні права захоплених підприємств, щоб утримати будь-які реєстраційні дії.

Крім цього, співучасники впливали на високопосадовців Міністерства юстиції України та лобіювали ухвалення рішень, які стосувалися розгляду скарг на рейдерські дії в своїх інтересах.

Як стверджують слідчі, 29 грудня 2025 року колегія Мін’юсту ухвалила висновок про визнання законним переходу права власності на захоплене підприємство на підконтрольну особу. Через два дні Мін’юст затвердив вищевказаний висновок колегії.

У НАБУ зазначають, що учасники схеми хотіли отримати контроль над дороговартісними об’єктами нерухомості в центрі Києва внаслідок ініціювання процедури банкрутства у господарському суді за допомогою підконтрольних осіб.

Зокрема, 27 січня 2026 року суддя задовольнив заяву про забезпечення позову підконтрольної особи організатору схеми та заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії, які стосуються підприємства.

А вже 26 березня суддя задовольнив клопотання арбітражного керуючого, підконтрольного учасникам злочинної організації, припинивши повноваження директора підприємства.

У НАБУ стверджують, що у випадку з другою компанією учасники схеми скористалися розглядом скарги на їхні рейдерські дії. Розгляд Мін’юстом тривав більше двох місяців. За цей час вони створили фіктивну заборгованість, внаслідок якої вдалося ініціювати процедуру банкрутства.

Крім цього, у НАБУ розповіли про ще один епізод, який стосується спроби заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості в центрі Києва. Учасники схеми підробили судову ухвалу та внесли її до реєстру нерухомості за допомогою хакерів.

Правоохоронці звернули увагу, що службові особи Мін’юсту усвідомлювали, що йдеться про незаконні дії, тому відмовилися виконувати вказівки тодішньої заступниці керівника Офісу президента. Внаслідок цього заволодіти об’єктом нерухомості так і не вдалося до кінця.

За даними слідства, фінансування для виконання злочину забезпечував співорганізатор та чинний народний депутат України на суму не менше ніж $514 тис. Ці гроші використовували на хакерів та хабарів для виконання судових процесів на свою користь, а також на інші витрати.

Спецоперація Форест Гамп: що відомо

19 серпня НАБУ і САП в межах спецоперації Форест Гамп повідомили учасникам злочинної організації про підозру за статтями 191, 206-2, 358 та 361 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо, до схеми причетні Ірина Мудра, яку звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента, а також народний депутат Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

Раніше в НАБУ та САП розкрили деталі операції Форест Гамп щодо легалізації 150 млн грн для застави одного із фігурантів у справі Мідас. Як свідчать оприлюднені плівки, до схеми могли бути залучені державний банк та впливові посадовці.

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