Понад 200 щомісяця: у ГУР назвали запаси та темпи виробництва ракет у РФ
- Російський ВПК може виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця.
- У липні Росія виготовила 65 ракет для Іскандер-М та 87 ракет Х-101.
Росія зберігає значні запаси ракет та продовжує нарощувати їх виробництво.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міноборони України на запит видання.
Запаси ракет у Росії: що відомо
За даними ГУР, станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для оперативно-тактичних комплексів Іскандер-М, виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.
Орієнтовні запаси інших типів ракет у РФ становлять:
- понад 600 ракет Онікс;
- понад 450 ракет Калібр;
- понад 120 ракет Циркон;
- до 100 крилатих ракет Х-101;
- близько 400 ракет РМ-48У для комплексів С-400.
Крім того, станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет Кинджал.
У російських запасах також перебували приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 та KN-30.
Скільки ракет Росія виробляє щомісяця
У ГУР зазначають, що російський військово-промисловий комплекс зміщує основний акцент у бік масового виробництва ракетних систем.
Пріоритетними для російського ВПК є балістичні ракети 9М723 для комплексів Іскандер-М, крилаті Х-101 та Калібри.
План виробництва ракет для Іскандер-М становить 60 одиниць на місяць, однак у липні російські підприємства перевищили цей показник і виготовили 65 ракет.
Ще 87 крилатих ракет Х-101 Росія виготовила протягом липня.
Темпи виробництва ракет РМ-48У для комплексів С-400 оцінюються приблизно у 50 одиниць щомісяця. Загалом протягом 2026 року РФ планує виготовити понад 480 таких ракет — більш ніж удвічі більше, ніж передбачав план на 2025 рік.
За оцінкою, наведеною у матеріалі, російський ВПК загалом здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць.