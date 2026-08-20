Росія зберігає значні запаси ракет та продовжує нарощувати їх виробництво.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міноборони України на запит видання.

Запаси ракет у Росії: що відомо

За даними ГУР, станом на 5 серпня запас балістичних ракет 9М723 для оперативно-тактичних комплексів Іскандер-М, виділений для російського угруповання військ, становив близько 130 одиниць.

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Орієнтовні запаси інших типів ракет у РФ становлять:

понад 600 ракет Онікс

понад 450 ракет Калібр

понад 120 ракет Циркон

до 100 крилатих ракет Х-101

близько 400 ракет РМ-48У для комплексів С-400

Крім того, станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет Кинджал.

У російських запасах також перебували приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 та KN-30.

Скільки ракет Росія виробляє щомісяця

У ГУР зазначають, що російський військово-промисловий комплекс зміщує основний акцент у бік масового виробництва ракетних систем.

Пріоритетними для російського ВПК є балістичні ракети 9М723 для комплексів Іскандер-М, крилаті Х-101 та Калібри.

План виробництва ракет для Іскандер-М становить 60 одиниць на місяць, однак у липні російські підприємства перевищили цей показник і виготовили 65 ракет.

Ще 87 крилатих ракет Х-101 Росія виготовила протягом липня.

Темпи виробництва ракет РМ-48У для комплексів С-400 оцінюються приблизно у 50 одиниць щомісяця. Загалом протягом 2026 року РФ планує виготовити понад 480 таких ракет — більш ніж удвічі більше, ніж передбачав план на 2025 рік.

За оцінкою, наведеною у матеріалі, російський ВПК загалом здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць.

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