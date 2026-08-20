Вночі 20 серпня Росія знову масовано атакувала південь Одещини, ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Атака на Одещину 20 серпня: що відомо

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані.

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На щастя, постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що масована російська атака на Україну 20 серпня у черговий раз вдарила по роботі української енергосистеми.

Так, внаслідок неї частина споживачів у Києві та шести областях залишилася без електроенергії.

Без електроенергії залишились споживачі Київської, Донецької, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

За інформацією ДТЕК, електропостачання вдалося відновити для 50 тис. родин за резервними схемами. Водночас у столиці світла наразі немає приблизно у 40 тис. осель.

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