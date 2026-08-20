Унаслідок масованої атаки Росії вночі та вранці 20 серпня частина споживачів у Києві та шести областях залишилася без електроенергії. У столиці світла наразі немає приблизно у 40 тис. осель.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили Міністерство енергетики та ДТЕК.

Де немає світла після атаки РФ 20 серпня

За даними Міненерго, внаслідок бойових дій та російських ударів по енергетичних об’єктах частково знеструмлені споживачі у:

Зараз дивляться

Києві;

Київській області;

Донецькій області;

Одеській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути електропостачання знеструмленим споживачам.

У Києві після нічної атаки РФ без світла залишається частина міста. За інформацією ДТЕК, електропостачання вдалося відновити для 50 тис. родин за резервними схемами.

Водночас ще близько 40 тис. осель у столиці залишаються без електроенергії.

До ремонту пошкодженого обладнання енергетики зможуть перейти після того, як отримають дозвіл від військових та рятувальників.

ЗАЕС перейшла на дизель-генератори

Також під час повітряної тривоги знеструмилася високовольтна лінія, яка забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Унаслідок цього ЗАЕС була змушена перейти на живлення від дизель-генераторів. За даними Міненерго, це сталося вже в 15-й раз від початку 2026 року.

Фахівці мають оглянути високовольтну лінію та встановити ймовірне місце пошкодження, однак зробити це зможуть лише після того, як дозволить безпекова ситуація.

Чи будуть відключення світла 20 серпня

Попри наслідки масованої російської атаки, застосування обмежень електроспоживання 20 серпня наразі не прогнозується, повідомили у Міненерго.

Водночас українців закликали стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу, оскільки ситуація може змінюватися залежно від перебігу відновлювальних робіт.

Також у Міненерго рекомендують за можливості перенести активне використання електроенергії на період з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, вибухи у Києві прогриміли у ніч проти 20 серпня під час масованої атаки РФ на столицю.

За останніми даними, внаслідок масованої російської атаки на Київ загинули 13 людей, ще 33 постраждали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.