Ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка нині є підозрюваною в операції Форест Гамп, у червні отримала від Тімура Міндіча готівку для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Про це 25 серпня заявив прокурор САП під час засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядали запобіжний захід голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку.

Міндіч передав готівку Мудрій для застави Галущенку

Безпосередньо прізвище Міндіча прокурор не називав, проте його особу можна встановити з наведених під час засідання обставин. За даними правоохоронця, у період із 9 до 29 червня кошти легалізували у кілька етапів.

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Прокурор зазначив, що 150 млн грн готівкою призначалися для внесення застави іншого підозрюваного, якому таку суму визначили 12 червня. Йдеться про Германа Галущенка.

– Фактично, починаються ці всі події 9 червня 2026 року, коли пані Мудра отримала пропозицію долучитися до організації легалізації готівкових коштів, щодо яких обставини одержання – злочинним шляхом безпосередньо від учасника злочинної організації, який, перебуваючи в розшуку та перебуваючи на території держави Ізраїль (ідеться про Міндіча – Ред.), передав ці гроші в готівці невстановленій особі, – сказав прокурор.

За його словами, після передачі готівки кошти мали перевести у безготівкову форму за допомогою фінансових операцій.

Для цього, серед іншого, використовували фіктивні транзакції. Після цього гроші планували зарахувати на рахунки юридичних осіб, які контролювали фігуранти, а потім внести як заставу у ВАКС.

За даними САП, 10 червня Мудра зустрілася з головою правління Sense Bank Олексієм Ступаком та головою наглядової ради банку Миколою Гладишенком.

Після цього вона повідомила екснардепу Максиму Микитасю, що для легалізації коштів використовуватимуть інфраструктуру саме Sense Bank.

Микитась є ще одним фігурантом справи Форест Гамп. Його підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, протиправному заволодінні майном і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Нині він перебуває під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.

Адвокат голови правління Sense Bank заявив, що за півтори години виступу прокурора САП не було наведено жодного доказу щодо його підзахисного.

За словами захисника, Олексій Ступак нібито “опинився заручником політичної кампанії, політичної гри проти інших осіб” довкола Мудрої та Міндіча.

Прокурор САП просить заарештувати голову Sense Bank із заставою 150 млн грн.

Нагадаємо, 19 серпня 2026 року НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації Форест Гамп, спрямованої на викриття високорівневої корупції.

За даними слідства, у межах справи йдеться про легалізацію 150 млн грн готівкою для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас – колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

25 серпня ВАКС обрав запобіжний захід одній з фігуранток справи – колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій.

Суд постановив взяти її під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

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