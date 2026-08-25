Серцево-судинні захворювання належать до хвороб, які можуть виникати не лише у людей старшого віку. Окремі проблеми із серцем і судинами зустрічаються і в молодих людей. За певного ступеня тяжкості такі захворювання можуть стати підставою для визнання людини непридатною до військової служби.

Факти ICTV запитали у адвокатки Адвокатського бюро Івана Хомича Олени Воронкової, з якими хворобами серця не мобілізують, які серцево-судинні захворювання можуть бути підставою для звільнення від військової служби та коли йдеться лише про тимчасову непридатність.

Хвороби серця, з якими не мобілізують

Адвокатка зазначила, що відповідні захворювання визначені у Переліку хвороб, ступеня їх вираження та впливу на організм особи, затвердженому наказом Міністерства оборони України №402.

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Хворобам серця у Переліку хвороб, ступеню їх вираження та впливу на організм особи, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, виділено розділ 9 Переліку.

Такими, що не придатні до проходження служби, що не є відстрочкою, а є саме підставою для визнання непридатними для проходження служби, є особи, які мають наступні діагнози із серцевою недостатністю IIБ–III стадії.

Хвороби серця, які звільняють від мобілізації:

некоронарогенні хвороби серця,

легеневе серце і порушення легеневого кровообігу,

усі форми кардіоміопатії,

порушення серцевого ритму та провідності,

дегенерація (дистрофія) міокарду,

пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця,

наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця.

Серед хвороб, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском, до пункту “а” відноситься гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Також підставою для визнання особи непридатною до проходження служби за наявності значних порушень функцій відносяться:

цереброваскулярні хвороби I60–I69. Це субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (нетравматичний) крововилив,

G45 транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми,

інфаркт головного мозку,

інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки,

закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій,

церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань.

Адвокатка додала, що трохи ширший перелік хвороб артерій, артеріол та капілярів I70–I79, а також набутий артеріовенозний свищ, спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус, хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів I80–I89.

— Для визнання непридатними достатньо наявності захворювань зі значними та помірними порушеннями кровообігу та функцій. Також непридатними визнаються особи, у яких наявний геморой з частими загостреннями та вторинною анемією, — розповіла адвокатка.

Які хвороби серця дають відстрочку від мобілізації

Чи не єдина підстава для тимчасової відстрочки — якщо у особи стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування. Таким особам надається відстрочка на період лікування/реабілітації з переоглядом.

Чому ВЛК краще пройти заздалегідь

Олена Воронкова також зауважила, якщо людина знає про свою хворобу, їй варто заздалегідь самостійно ініціювати проходження ВЛК, зібрати медичні документи, результати обстежень і висновки лікарів, які підтверджують діагноз та ступінь порушення функцій організму.

Це варто зробити у випадку захворювань, які неможливо визначити лише за зовнішнім станом людини. Самого діагнозу може бути недостатньо — значення має те, наскільки хвороба впливає на здоров’я та функціонування організму.

За словами адвокатки, якщо людина порушить правила військового обліку, її можуть доставити до ТЦК та СП, а звідти направити на військово-лікарську комісію. У такій ситуації без заздалегідь зібраних медичних документів довести реальний стан здоров’я складно.

Тому якщо є хвороби серця, з якими не мобілізують, або інше серйозне захворювання, важливо не лише знати свій діагноз, а й мати документи, які підтверджують його тяжкість та порушення функцій. Саме ці обставини ВЛК враховує під час визначення придатності до військової служби.

Наявність певної хвороби сама по собі не означає звільнення від мобілізації. Остаточне рішення залежить від висновку ВЛК, ступеня захворювання та порушень функцій організму.

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