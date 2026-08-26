Сили оборони за минулу добу уразили 16 об’єктів на території Росії. Серед цілей були нафтові підприємства, аеродроми, військова та логістична інфраструктура.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 26 серпня.

ЗСУ уразили 16 об’єктів на території РФ

– Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об’єктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для завдання ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що війна має повертатися туди, звідки вона прийшла. За його словами, Україна відповідає на російські атаки та робить це так, щоб вартість війни для агресора невідворотно зростала.

Зараз дивляться

Over the past day, our warriors imposed sanctions on 16 targets in Russia. In particular, there were long-range responses against oil facilities – Russia’s oil wallet that finances the war. They also struck airfields, a missile unit, and infrastructure that is constantly used to… pic.twitter.com/AUix8TMQJi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

– Справедливо знижуємо російський потенціал агресії, – резюмував президент.

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня дрони атакували нафтопереробний завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області Росії.

У Котовську Тамбовської області РФ після нічної атаки безпілотників виникла масштабна пожежа у логістичному центрі Wildberries.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 25 серпня та в ніч проти 26 серпня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці об’єктів противника. Зокрема:

у Качі (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію Каста;

у Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника;

у Первомайському на ТОТ українського Криму уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів;

у Чорноморському (ТОТ АР Крим) уражено ретранслятор БпЛА Герань/Гербера.

Уражено склади противника:

склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;

склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);

склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.