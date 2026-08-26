Загальна кількість переобладнаних пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400, які російські війська можуть застосувати для атак по Україні, становить до 17 одиниць.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит журналістів щодо виробництва, кількості, базування та застосування ЗРК С-400 з боку Росії.

РФ переобладнала до 17 пускових ЗРК С-400

У ГУР уточнили, що зараз російське командування застосовує п’ять спеціальних ракетних груп, які розгорнуті у Брянській та Ростовській областях РФ.

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Проте загальна кількість переобладнаних пускових установок С-400, які Росія може використати для ударів по Україні, становить до 17 одиниць.

За інформацією ГУР, Росія активно застосовує керовані ракети РМ-48У, які запускає з цих пускових установок, щоб атакувати міста України.

Проте в Головному управлінні розвідки звернули увагу на збільшення інтенсивності застосування ракет РМ-48У по українських регіонах та місту Києву.

Якщо порівняти, то РФ використовувала близько 15 ракет на місяць протягом січня-червня. Однак за 20 діб російські війська застосували 46 ракет РМ-48У.

– Це насамперед пов’язане з нарощуванням ударів балістичними ракетами по об’єктах у Києві. Рішення про збільшення кількості застосувань РМ-48У пов’язане з їхньою нижчою вартістю порівняно з ракетами Іскандер-М, та значним запасом цих ракет – близько 400 одиниць, – йдеться у повідомленні.

Як додали в ГУР, підприємства російського військово-промислового комплексу здатні виробляти нові та модернізувати наявні пускові установки. Основними виробниками комплексів С-400 вважаються концерн ВКО Алмаз-Антей та АТ МКБ Факел.

Водночас основними виробниками ракет РМ-48У є АТ В’ятське машинобудівне підприємство Авітек та АТ Московський машинобудівний завод Авангард. У ГУР стверджують, що заплановано виробництво до 500 таких ракет у 2026 році.

Джерело : УНІАН

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