РФ готується до ескалації нападів на Україну після того, як дійшла висновку, що переговори щодо мирної угоди зайшли в глухий кут, пише Bloomberg.

Росія готується до ескалації атак на Україну

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля, Росія розглядає можливість посилення атак балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, а також по об’єктах інфраструктури в інших українських містах.

На їх думку, кремлівський диктатор Володимир Путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводах і логістичних мережах.

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Водночас такий сценарій обумовлений тим, що спроби США покласти край війні не привели до прориву, а переговори зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном. Більше того, Москва не демонструє ознак готовності до миру.

Крім того джерела повідомили журналістам, що Кремль почав частіше розглядати українські удари як атаки країн НАТО, оскільки члени військового блоку постачають Україні зброю та розвідувальні дані. Проте вони зазначили, що етап бойових дій, який є зараз, ще не є піком військової ескалації.

До того ж, джерела розповіли Bloomberg, що ескалація українських ударів змушує дедалі більшу кількість російських чиновників дійти висновку, що Путін у кінцевому підсумку може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї в Україні як крайнього заходу.

Проте, на думку директора берлінського Центру Карнегі Росія-Євразія Олександра Габуєва, ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї є вкрай низьким.

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