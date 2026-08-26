Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 450 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 26 серпня

  • особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
  • танків – 12 300 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.
  • артилерійських систем – 48 641 (+74) од.
  • РСЗВ – 2 062 (+4) од.
  • засобів ППО – 1 588 (+1) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.
  • крилатих ракет – 5 052 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.
  • спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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