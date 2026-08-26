Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 450 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 26 серпня

особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб

танків – 12 300 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.

артилерійських систем – 48 641 (+74) од.

РСЗВ – 2 062 (+4) од.

засобів ППО – 1 588 (+1) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.

крилатих ракет – 5 052 (+0) од.

кораблів/катерів – 35 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.

спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

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