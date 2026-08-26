Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 26 серпня: ЗСУ знищили 1 450 окупантів та 74 артсистеми
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 450 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 26 серпня
- особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
- танків – 12 300 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.
- артилерійських систем – 48 641 (+74) од.
- РСЗВ – 2 062 (+4) од.
- засобів ППО – 1 588 (+1) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.
- крилатих ракет – 5 052 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.
- спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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