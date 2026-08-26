СБУ спільно з Нацполіцією викрили та затримали колишнього народного депутата України, який організував схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов’язаних, щоб вони могли уникнути мобілізації.

Про це СБУ повідомила у середу, 26 серпня.

Екснардеп допомагав чоловікам уникати мобілізації

– За $10 тис. він пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову, – йдеться в повідомленні.

Для реалізації схеми екснардеп використовував власні зв’язки у медичних установах Миколаївської області.

Зараз дивляться

За матеріалами справи, спочатку учасники оборудки оформлювали клієнтів на “стаціонарний режим” нібито для лікування кардіологічних і неврологічних захворювань.

– Після “виписки” з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення 3-ї групи інвалідності, – уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність організатора схеми. Його затримали разом із посередником після отримання другої частини коштів за підготовку повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників оборудки для притягнення їх до відповідальності.

У СБУ не назвали ім’я затриманого екснардепа. Джерела Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Вадима Підберезняка.

Він був народним депутатом VIII скликання, обраним від Народного Фронту, та набув депутатських повноважень у грудні 2015 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.