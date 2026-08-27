РФ вербує родичів полонених для шпигунства та диверсій — СБУ
- Російські спецслужби активізували спроби вербувати родичів українських полонених через месенджери та телефон, вимагаючи таємну військову інформацію або вчинення диверсій в обмін на обіцянки повернути близьких.
- У СБУ закликають відмовлятися від співпраці з окупантами, фіксувати такі контакти та негайно повідомляти про них.
Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України, чиї родичі перебувають у ворожому полоні.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
РФ вербує родичів українських полонених
Як стверджують в СБУ, спілкування з родинами полонених зазвичай відбувається через телефон, месенджери або відеозв’язок, а іноді за безпосередньої присутності самого українського військовополоненого.
Від родичів вимагають передавати інформацію про дислокацію військових об’єктів, маршрути переміщення техніки та особового складу, а також персональні дані інших бійців.
Водночас Росія схиляє громадян до диверсій, терактів, замовних вбивств та участі в інформаційно-психологічних кампаніях для дискредитації України.
За виконання завдань Росія обіцяє лояльне ставлення та внесення воїна до списків на обмін, хоча це не відповідає дійсності, наголосили в СБУ. У певних випадках за повернення полонених додатково вимагають гроші.
СБУ закликає категорично відмовлятися від будь-якої співпраці з Росією.
Там рекомендують фіксувати листування чи розмови під час спроб вербування, а також передавати відповідну інформацію Службі безпеки України.
Контакти для повідомлень:
- Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38(067)650-83-32;
- номери для зв’язку: (044)321-11-21 та (098)321-11-21;
- чат-бот Спали ФСБешника;
- гаряча лінія СБУ – 1516;
- email – 1516@ssu.gov.ua, united_center@ssu.gov.ua.