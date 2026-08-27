У Борисполі і не тільки: на Київщині погіршилась якість повітря після обстрілу РФ
- Вранці 27 серпня у низці населених пунктів Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря після ворожої атаки.
- У КОВА розповіли, де підвищений рівень забруднення діоксидом вуглецю та дрібнодисперсним пилом, а в яких населених пунктах спостерігається погіршення через пил від пожеж.
- Жителям радять зачинити вікна, менше перебувати надворі, пити достатньо води та за можливості використовувати очищувач повітря.
Вранці 27 серпня у низці населених пунктів Київської області внаслідок ворожої атаки зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.
Якість повітря в Київській області 26 серпня
Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, за результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, у місті Бориспіль зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.
Крім того, через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.
Це може спричинити дискомфорт під час дихання у літніх людей, людей, чутливих до подразнень, та дітей.
До покращення ситуації фахівці радять:
- тримати вікна зачиненими;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
В інших населених пунктах Київської області, де проводиться моніторинг стану атмосферного повітря, показники допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі в нормі.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Нагадаємо, що станом на 27 серпня моніторинг атмосферного повітря проводиться на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.
Заходи моніторингу стану атмосферного повітря продовжуються цілодобово в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.