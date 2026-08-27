Вранці 27 серпня у низці населених пунктів Київської області внаслідок ворожої атаки зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Якість повітря в Київській області 26 серпня

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, за результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, у місті Бориспіль зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж.

Крім того, через дрібнодисперсний пил тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари.

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Це може спричинити дискомфорт під час дихання у літніх людей, людей, чутливих до подразнень, та дітей.

До покращення ситуації фахівці радять:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

В інших населених пунктах Київської області, де проводиться моніторинг стану атмосферного повітря, показники допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі в нормі.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Нагадаємо, що станом на 27 серпня моніторинг атмосферного повітря проводиться на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Заходи моніторингу стану атмосферного повітря продовжуються цілодобово в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

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