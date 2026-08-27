Протягом минулої доби, 26 серпня, Сили оборони України ліквідували ще 1 400 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 646-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,48 млн.

Втрати ворога на 27 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб;

танків – 12 304 (+4);

бойових броньованих машин – 25 237 (+7);

артилерійських систем – 48 694 (+53);

РСЗВ – 2 065 (+3);

засобів ППО – 1 590 (+2);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762);

крилатих ракет – 5 052 (+0);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494);

спеціальної техніки – 4 602 (+10).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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