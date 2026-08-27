Юлія Соколова, випускова редакторка
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Втрати ворога на 27 серпня: ліквідовано ще 1 400 окупантів та понад 50 артсистем
Протягом минулої доби, 26 серпня, Сили оборони України ліквідували ще 1 400 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 646-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,48 млн.
Втрати ворога на 27 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб;
- танків – 12 304 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 237 (+7);
- артилерійських систем – 48 694 (+53);
- РСЗВ – 2 065 (+3);
- засобів ППО – 1 590 (+2);
- літаків – 440 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 483 367 (+1 762);
- крилатих ракет – 5 052 (+0);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 140 248 (+494);
- спеціальної техніки – 4 602 (+10).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 27 серпня 2026 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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