Україна має намір збільшити виробництво далекобійних дронів до тисячі одиниць на день, щоб відповідати на російські атаки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, 28 серпня.

Україна збільшить виробництво далекобійних дронів

Під час сьогоднішнього засідання Ставки президент доручив українському оборонно-промисловому комплексу суттєво наростити виробництво дронів, призначених для далекобійних ударів по території РФ.

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– Завдання: тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання, – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія посилила терор і почала масово використовувати реактивні Шахеди. Постійні атаки відбуваються у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Київщині.

– Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів, саме проти таких реактивних Шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати, – додав президент.

Глава держави зазначив, що систематичні удари Сил оборони по російських об’єктах уже мають відчутний економічний та логістичний ефект.

У РФ скоротилися запаси та експорт бензину, виникли значні проблеми з логістикою. Росія вперше в історії почала імпортувати бензин і спрямовує бюджетні кошти на підтримку нафтових компаній.

Зеленський наголосив, що втрати Росії зростатимуть, якщо Москва продовжить відмовлятися від нормальних переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у місті Кстово Нижньогородської області.

Тоді ЗСУ уразили 16 військових та інфраструктурних об’єктів на території Росії. Серед них були НПЗ, аеродроми та ракетний підрозділ.

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