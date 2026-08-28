1000 дронів на день: Зеленський доручив збільшити далекобійні удари по РФ
- Володимир Зеленський поставив перед українським ОПК завдання суттєво наростити випуск таких безпілотників.
- Наразі Україна виробляє в середньому понад 300 далекобійних дронів на день.
Україна має намір збільшити виробництво далекобійних дронів до тисячі одиниць на день, щоб відповідати на російські атаки.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, 28 серпня.
Україна збільшить виробництво далекобійних дронів
Під час сьогоднішнього засідання Ставки президент доручив українському оборонно-промисловому комплексу суттєво наростити виробництво дронів, призначених для далекобійних ударів по території РФ.
– Завдання: тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання, – зазначив Зеленський.
За його словами, Росія посилила терор і почала масово використовувати реактивні Шахеди. Постійні атаки відбуваються у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Київщині.
– Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів, саме проти таких реактивних Шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати, – додав президент.
Глава держави зазначив, що систематичні удари Сил оборони по російських об’єктах уже мають відчутний економічний та логістичний ефект.
У РФ скоротилися запаси та експорт бензину, виникли значні проблеми з логістикою. Росія вперше в історії почала імпортувати бензин і спрямовує бюджетні кошти на підтримку нафтових компаній.
Зеленський наголосив, що втрати Росії зростатимуть, якщо Москва продовжить відмовлятися від нормальних переговорів щодо завершення війни.
Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у місті Кстово Нижньогородської області.
Тоді ЗСУ уразили 16 військових та інфраструктурних об’єктів на території Росії. Серед них були НПЗ, аеродроми та ракетний підрозділ.